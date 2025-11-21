NewsletterPodcast
  Venerdì 21 novembre 2025

Le foto del motore che si stacca durante il decollo dell’aereo precipitato in Kentucky

L’agenzia statunitense che si occupa della sicurezza dei trasporti (NTSB), ha diffuso i risultati preliminari dell’indagine sul grave incidente aereo avvenuto in Kentucky il 4 novembre: un aereo cargo di UPS, uno dei più grandi servizi di spedizioni e trasporti di oggetti al mondo, era precipitato immediatamente dopo il decollo dall’aeroporto di Louisville. Morirono 14 persone, di cui tre a bordo e 11 a terra, nello schianto del velivolo contro gli edifici di fronte alla pista di decollo e nel grave incendio che ne seguì. Il rapporto contiene un’impressionante sequenza fotografica che ritrae il momento in cui il motore si stacca dall’aereo durante il decollo.

La sequenza fotografica ( NTSB/UPS)

Nella sequenza si vede l’aereo appena decollato da cui si stacca il motore sul lato sinistro: si vede poi il motore che salta via in fiamme e l’aereo che decolla, incendiato sempre sul lato sinistro. L’aereo sarebbe precipitato a terra pochi istanti dopo. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso, ma secondo quando concluso dal rapporto della NTSB c’erano alcune crepe nella struttura di sostegno del motore.

Secondo i dati raccolti dalla NTSB l’aereo non si alzò mai più di 10 metri da terra, e con il carrello toccò il muro che si trova in fondo alla pista. La destinazione era Honolulu, nelle Hawaii, a oltre 7mila chilometri di distanza: l’aereo aveva a bordo 143mila litri di carburante, che contribuirono all’incendio.

