I video del momento in cui Adele si commuove vedendo Céline Dion tra il pubblico

Durante un concerto al teatro Colosseum del famoso casinò Caesars Palace di Las Vegas, negli Stati Uniti, la cantautrice britannica Adele si è commossa nel vedere la cantante canadese Céline Dion tra il pubblico. Dion è notoriamente una grande ispirazione per Adele, e in altre occasioni le due hanno espresso ammirazione reciproca.

Sono stati girati diversi video del momento. In uno si vede Adele avvistare Dion e commuoversi fin da subito, avvicinarsi e abbracciarla. Le due si dicono qualcosa (anche Dion è visibilmente commossa), poi Adele si allontana per continuare il concerto. In un altro video girato poco dopo si vede Adele che chiede al pubblico di aiutarla a cantare e invoca un applauso per Dion, ancora commossa, che si alza per ringraziare.

Due anni fa Céline Dion aveva annunciato di dover prendere una pausa dai concerti a causa di una malattia neurologica chiamata “sindrome della persona rigida”, che causa rigidità muscolare e spasmi dolorosi soprattutto ai muscoli della testa, del collo, del torace e dell’addome. Aveva poi cantato sul palco per la prima volta dopo l’annuncio in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024.