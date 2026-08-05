Disney permetterà agli utenti di TikTok di fare video con spezzoni di alcuni dei suoi film e serie

Disney e TikTok hanno fatto un accordo che permetterà agli utenti di TikTok di usare nei propri video le clip di alcuni dei film e delle serie tv prodotte da Disney. Su TikTok molti utenti usano già nei propri contenuti spezzoni di film o serie tv, rischiando però che il video venga eliminato perché viola le norme sul diritto d’autore: l’accordo permetterà di usare senza problemi i contenuti di centinaia di film e serie Disney. Prevede anche che una selezione dei video che useranno i contenuti di Disney sarà visibile sia su TikTok sia sull’app Disney+: è la prima volta che TikTok fa un accordo per pubblicare i propri contenuti su un’altra piattaforma.

I video in questione saranno visibili nella sezione “Verts” di Disney+, che è stata creata a marzo, è disponibile negli Stati Uniti e mostra brevi video verticali: con questa funzione e l’accordo con TikTok, Disney mira ad attrarre sulla propria app il pubblico giovane, abituato a guardare questo genere di video su altre piattaforme.

L’accordo, di cui non sono stati comunicati i dettagli economici, è valido per gli utenti negli Stati Uniti, ma le società hanno detto di avere intenzione in futuro di estenderlo ad altri paesi.

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