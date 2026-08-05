Ginevra Taddeucci ha vinto ancora nel nuoto di fondo agli Europei, e Barbara Pozzobon è arrivata terza

Agli Europei di nuoto in corso a Parigi, in Francia, la 29enne nuotatrice italiana Ginevra Taddeucci ha vinto la gara sui 5 chilometri in acque libere, sulla Senna. Ieri, martedì 4 agosto, aveva vinto la gara di 10 chilometri, la più lunga e importante del nuoto di fondo. Nella gara di oggi Taddeucci ha faticato a staccare l’ungherese Viktória Mihályvári-Farkas, ma ci è riuscita nel finale. È arrivata terza un’altra italiana, la 32enne Barbara Pozzobon.

Taddeucci è una delle migliori nuotatrici in acque libere al mondo da diversi anni (l’anno scorso aveva vinto diverse medaglie ai Mondiali di Singapore, per esempio), mentre Pozzobon aveva già vinto svariate medaglie agli Europei, ma mai su questa distanza.

Grazie alle due medaglie d’oro di Taddeucci, l’Italia è in testa al medagliere del nuoto di fondo. Le prossime gare nella Senna, il fiume nel quale si nuotò già per le Olimpiadi di Parigi del 2024 e che non piace a buona parte degli atleti (Taddeucci compresa, ma forse starà cambiando idea), saranno venerdì 7 agosto.