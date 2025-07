Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri, che ha nuotato con un dito fratturato, hanno vinto altre due medaglie d’argento ai Mondiali di nuoto di Singapore

Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri hanno vinto l’argento nelle rispettive 5 km ai Mondiali di nuoto di Singapore. Per entrambi è la seconda medaglia d’argento: l’avevano vinta anche nelle gare sulla distanza di 10 km, la più lunga del nuoto di fondo, il 16 luglio. Le 5 km maschile e femminile di fondo sono state vinte dal tedesco Florian Wellbrock e dall’australiana Moesha Johnson, che avevano vinto l’oro nelle 10 km.

Paltrinieri, che ha 30 anni e ha vinto almeno una medaglia a ogni Mondiale di nuoto dal 2013 in poi, ha gareggiato nella 5 km con un dito che si era fratturato durante la 10 km: «Dito rotto o no, ce ne sono altri nove», ha detto dopo la gara intervistato da Sky Sport.

Il calendario delle gare in acque libere (cioè in mare anziché in piscina) dei Mondiali di Singapore prevede il 19 luglio la 3 km knockout sprint, una gara su tre turni (1.500 metri, 1.000 metri e 500 metri) con progressiva eliminazione di un certo numero di atleti e atlete. Il 20 luglio ci sarà infine la 6 km a squadre.

