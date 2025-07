Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’argento nella 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto di Singapore

Gregorio Paltrinieri, nuotatore italiano di 30 anni, ha vinto la medaglia d’argento nella 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto di Singapore. La 10 km di fondo, che si è svolta nelle acque al largo dell’isola di Sentosa, è stata la prima gara ad assegnare medaglie a questi Mondiali di nuoto.

La 10 km di fondo (la disciplina di maggiore lunghezza dei Mondiali di nuoto) è stata vinta dal tedesco Florian Wellbrock, mentre al terzo posto è arrivato l’australiano Kyle Lee. Per Paltrinieri – vincitore di cinque medaglie olimpiche, di cui una d’oro – è la 17esima medaglia ai Mondiali di nuoto; la prima la vinse nel 2013 a Barcellona. Come diverse altre volte in carriera, è stata una gara in rimonta: per la maggior parte del tempo era stato piuttosto lontano dal podio e a pochi minuti dalla fine era ancora al quarto posto.

Più tardi, in mattinata, ci sarà la 10 km femminile, che era inizialmente prevista per il 15 luglio ma che è stata posticipata e poi rimandata di alcune ore (così come la prova maschile) perché i test dell’acqua avevano mostrato livelli non accettabili secondo gli standard previsti da World Aquatics (la Federazione internazionale di nuoto).