La nuotatrice Ginevra Taddeucci ha vinto la medaglia di bronzo nella 10 chilometri in acque libere, nella Senna

Ginevra Taddeucci ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi nella 10 chilometri in acque libere, nuotata questa mattina nella Senna, dopo una gara di altissimo livello, vinta dall’olandese Sharon van Rouwendaal; l’australiana Moesha Johnson è arrivata seconda. L’altra italiana in gara, la ventottenne Giulia Gabbrielleschi, è arrivata sesta. Taddeucci ha 27 anni, è nata a Firenze e aveva già vinto due medaglie ai Mondiali, entrambe nella 6 chilometri a squadre miste in acque libere: di bronzo a Budapest nel 2022 e d’oro a Fukuoka nel 2023. Ha vinto anche quattro medaglie europee, due a squadre e due individuali (una è un argento nella 10 chilometri).

Lo svolgimento delle prove del triathlon e del nuoto in acque libere nella Senna era stato molto discusso: Parigi ha speso circa un miliardo e mezzo per ripulire il fiume, che non era balneabile da cent’anni e da oltre sessanta era stato dichiarato biologicamente morto. La qualità dell’acqua è migliorata fino a renderlo balneabile, ma non tutti i giorni (dipende da diversi fattori, come le condizioni del meteo), e infatti in diverse occasioni gli allenamenti erano stati annullati. Le analisi fatte nelle ore prima della gara femminile erano state positive e quindi la gara si è svolta regolarmente.

La 10 chilometri in acque libere è una gara durissima, in cui si nuota per circa due ore e in cui le atlete devono anche fermarsi per nutrirsi e idratarsi: è uno sforzo eccezionale, e peraltro in alcuni tratti della Senna le atlete hanno nuotato contro una forte corrente. «La corrente è stata terribile, in un certo punto ti risucchiava proprio», ha detto Taddeucci alla Rai dopo la gara. Dopo la metà della gara, il terzetto formato da van Rouwendaal, Johnson e Taddeucci ha staccato il resto delle nuotatrici e assieme è arrivato fino al traguardo.