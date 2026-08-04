Agli Europei di nuoto Ginevra Taddeucci ha vinto l’oro e Linda Caponi il bronzo nella 10 chilometri in acque libere

La nuotatrice italiana Ginevra Taddeucci è arrivata prima agli Europei nella 10 chilometri in acque libere, la più lunga gara del nuoto di fondo. Taddeucci ha vinto in maniera netta, nuotando davanti a tutte le avversarie nel chilometro e mezzo finale, e concludendo la gara con 10 secondi di vantaggio. È arrivata seconda l’ungherese Viktória Mihályvári-Farkas e terza un’altra italiana, Linda Caponi.

La gara – che è durata poco più di due ore – si è disputata a Parigi nelle acque della Senna, più pulite rispetto alle Olimpiadi del 2024, quando diversi atleti che ci avevano gareggiato erano stati male. In quelle Olimpiadi Taddeucci vinse nella stessa gara la medaglia di bronzo. Taddeucci, 29enne, è una delle migliori nuotatrici in acque libere al mondo da diversi anni, mentre Caponi è arrivata sul podio un po’ a sorpresa, dopo aver vinto diverse medaglie ai Giochi del Mediterraneo nel nuoto in vasca.

La Senna ospiterà diverse altre gare di nuoto e tuffi in questi Europei, fino a sabato 8 agosto. Per tanti atleti – tra cui Gregorio Paltrinieri, che stamattina è arrivato quarto nella gara maschile, e la stessa Taddeucci – non era proprio una grande idea tornare a gareggiare lì. Per ora non ci sono stati grossi problemi, ma bisognerà vedere nei giorni successivi alle gare come staranno atlete e atleti.