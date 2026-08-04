Il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto delle accise sul gasolio

Nel Consiglio dei ministri di martedì il governo ha deciso di prorogare fino al prossimo 25 agosto lo sconto sul prezzo del gasolio, che era in scadenza giovedì 6 agosto. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro, che comprendono la riduzione delle accise e dell’IVA. Continueranno invece a non esserci riduzioni sul prezzo della benzina. Con gli sconti, la media attuale del prezzo del gasolio è di circa 2,09 euro al litro. La benzina invece costa in media 2 euro al litro.

La misura attualmente in vigore era stata attivata il 28 luglio per via dei rincari dei carburanti dovuti alla nuova chiusura dello stretto di Hormuz e ai timori di un allargamento della guerra in Medio Oriente.

Il governo ha deciso di intervenire solo sul gasolio perché è il carburante più utilizzato nel trasporto delle merci, nell’industria e nell’agricoltura (fa infatti funzionare molti macchinari agricoli): di conseguenza i suoi rincari provocano un aumento generalizzato del costo della vita perché ricadono a cascata sui prezzi di prodotti alimentari e industriali e, più in generale, di tutte le merci che devono essere trasportate.

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