Il ciclista Tadej Pogačar parteciperà alla Vuelta a España, per vincere pure quella

Il 27enne sloveno Tadej Pogačar prenderà parte alla Vuelta a España, che comincerà sabato 22 agosto dal Principato di Monaco. La Vuelta è l’unico Grande Giro (le corse a tappe di tre settimane del ciclismo su strada) che Pogačar non ha ancora vinto: nel 2024 vinse il Giro d’Italia, e tra 2020 e 2026 ha vinto cinque volte il Tour de France. La Vuelta è anche il meno importante dei tre Grandi Giri, e negli ultimi anni Pogačar ha preferito non gareggiarvi per concentrarsi sui Mondiali – che si tengono in genere poco dopo o poco prima, e che infatti vinse nel 2024 e nel 2025.

Pogačar ha partecipato alla Vuelta a España una volta, nel 2019. Fu il suo primo Grande Giro e arrivò terzo a sorpresa, vincendo tre tappe e la classifica riservata ai giovani. Non era ancora il dominatore del ciclismo, ma quella Vuelta fu una delle corse in cui tante persone ne scoprirono il grande talento.

Per questa edizione della Vuelta Pogačar è nettamente il favorito, come del resto per qualsiasi corsa a cui partecipa. La sua squadra, la UAE Team Emirates – XRG, ha presentato i corridori che ci saranno alla corsa spagnola e sono piuttosto forti. Il portoghese João Almeida e l’australiano Jay Vine, per esempio, spesso vanno molto bene alla Vuelta, una corsa che ha in genere tante salite e quindi si addice bene agli scalatori. Sembra inoltre che non parteciperà nessuno tra i principali rivali di Pogačar al Tour de France: il danese Jonas Vingegaard, il belga Remco Evenepoel, il tedesco Florian Lipowitz e il francese Paul Seixas.

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