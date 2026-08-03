Lo stato di Nauru ha cambiato nome in Naoero per non usare quello legato all’epoca coloniale

Nauru, un piccolo stato insulare nell’oceano Pacifico che è la repubblica più piccola al mondo, ha ufficialmente cambiato il proprio nome in Naoero. Il parlamento aveva approvato il cambio di nome a maggio ed era poi stato indetto un referendum popolare per confermare la scelta. La settimana scorsa il governo ha però annullato il referendum dicendo di averlo giudicato non necessario. Ha spiegato infatti che Naoero non è un nuovo nome che deve essere accettato dalla popolazione, ma un nome «già presente nell’identità delle persone».

Secondo il governo, che aveva proposto il cambio di nome, Naoero è il modo in cui l’isola è chiamata dagli abitanti. Il nome Nauru si è infatti diffuso per utilizzo e non per scelta della popolazione locale poiché il nome originale era difficile da pronunciare per le persone straniere che nel tempo sono arrivate sull’isola.

Il paese ha fatto parte dell’impero coloniale tedesco dal 1888 alla Prima guerra mondiale, quando l’isola fu conquistata dall’esercito australiano. Negli anni successivi è stata amministrata in modo congiunto dall’Australia, dal Regno Unito e dalla Nuova Zelanda fino al 1968, quando divenne indipendente.

L’isola si trova a circa 3mila chilometri dalle coste australiane, ha un’estensione di appena 21 chilometri quadrati (è circa grande quanto l’isola del Giglio) e ci vivono circa 10 mila persone: è il terzultimo stato più piccolo al mondo sia per abitanti, sia per superficie.