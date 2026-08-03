Centinaia di edifici sono stati distrutti dagli incendi nello stato di Washington

Domenica diversi incendi hanno distrutto almeno 600 edifici nella contea di Spokane, una delle più grandi dello stato di Washington, nel nord ovest degli Stati Uniti e sono state evacuate più di 60mila persone su una popolazione di circa 600mila. Gli incendi erano iniziati sabato sera e sono andati avanti per tutta la giornata di domenica principalmente in tre aree, bruciando più di 30 chilometri quadrati di terreno. Domenica sera non erano ancora stati contenuti, non sono comunque state segnalate persone morte, ferite o disperse, ma ci vorrà del tempo per una valutazione completa.

Altri grandi incendi stanno colpendo zone meno popolate dello stato di Washington e hanno bruciato in totale più di mille chilometri quadrati. Sabato il governatore dello stato ha dichiarato lo stato di emergenza. Le condizioni meteo nel frattempo sono migliorate, facilitando il lavoro dei vigili del fuoco per contenere e spegnere gli incendi.