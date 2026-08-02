Lo stato di Washington ha dichiarato lo stato di emergenza a causa di oltre dieci incendi

Sono in corso dei grossi incendi nello stato di Washington, negli Stati Uniti: le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza. Gli incendi sono più di dieci e sono sparsi in varie aree attorno alla città di Spokane, che ha 230mila abitanti. L’area interessata misura oltre mille chilometri quadrati (anche se non tutta sta andando a fuoco: gli incendi sono appunto sparsi).

Sono state evacuate circa 200 abitazioni a Spokane, e circa 5mila edifici sono a rischio a causa delle fiamme. Tredicimila case sono rimaste senza corrente a causa degli incendi. Lo stato di Washington non ha niente a che vedere con la capitale Washington, e si trova a nord-ovest degli Stati Uniti.