Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto la medaglia d’oro nei tuffi sincronizzati da 3 metri agli Europei di Parigi

I tuffatori italiani Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto la medaglia d’oro nei tuffi sincronizzati dal trampolino alto 3 metri agli Europei di nuoto, che si stanno svolgendo a Parigi. Per l’Italia è il secondo oro della competizione, dopo quello nella gara di tuffi a squadre miste vinto dalla squadra composta da Sarah Jodoin Di Maria, Raffaele Pelligra e dagli stessi Santoro e Pellacani.

La coppia italiana ha totalizzato 305,85 punti, contro i 286,17 dei russi Ilia Molchanov ed Elisaveta Kuzina e i 284,19 dei tedeschi Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel.

Pellacani e Santoro hanno rispettivamente 23 e 19 anni, e sono ormai considerati tra i migliori al mondo nel loro sport. L’anno scorso avevano vinto l’oro nella stessa disciplina ai Mondiali di Singapore, ed erano già stati campioni d’Europa nel 2021 a Budapest.

Gli Europei di nuoto si stanno svolgendo a Parigi. Sono iniziati venerdì 31 luglio e dureranno fino al 16 agosto, e in Italia si possono vedere parzialmente in chiaro, su Rai 2 e Rai Sport. Tutte le gare, però, si possono vedere su Sky Sport, in abbonamento.