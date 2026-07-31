Agli Europei di nuoto l’Italia ha vinto l’oro nella gara di tuffi a squadre miste

L’Italia ha vinto la sua prima medaglia d’oro agli Europei di nuoto, nella gara di tuffi a squadre miste. La squadra italiana era composta da Sarah Jodoin Di Maria, Chiara Pellacani, Matteo Santoro e dal 17enne Raffaele Pelligra, al suo esordio nella competizione. L’Italia ha fatto 410,60 punti ed è finita davanti alla Russia, che ha fatto 385,80 punti, e all’Ucraina, che ne ha fatti 368,20. A differenza dei recenti Mondiali di scherma, qui gli atleti russi non possono competere in quanto tali, cioè con la propria bandiera, ma solo come atleti neutrali.

La gara a squadre miste, chiamata più comunemente “team event misto”, è una delle più prestigiose nei tuffi. Ogni squadra conta dai 2 ai 4 atleti, con almeno un uomo e una donna, e ognuna deve fare 6 tuffi in totale: due individuali dal trampolino (uno fatto da un uomo, uno da una donna), uno sincronizzato misto dal trampolino, due individuali dalla piattaforma (uno da un uomo, uno da una donna) e un tuffo sincronizzato misto dalla piattaforma. Il trampolino è una tavola flessibile, sulla quale i tuffatori saltano prima del tuffo, guadagnando altezza e velocità, mentre la piattaforma è rigida, non dà una spinta ulteriore allo slancio degli atleti.

Gli Europei di nuoto si stanno svolgendo a Parigi. Sono iniziati venerdì 31 luglio e dureranno fino al 16 agosto, e in Italia si possono vedere parzialmente in chiaro, su Rai 2 e Rai Sport. Tutte le gare, però, si possono vedere su Sky Sport, in abbonamento.