Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto la medaglia d’oro nei tuffi sincronizzati da 3 metri ai Mondiali di Singapore

I tuffatori italiani Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto la medaglia d’oro nei tuffi sincronizzati dal trampolino alto 3 metri ai Mondiali di nuoto di Singapore. È la sedicesima medaglia che l’Italia vince in questi Mondiali, la prima d’oro, dopo 11 argenti e 4 bronzi. Nei tre Mondiali precedenti Pellacani e Santoro avevano già vinto assieme due argenti e un bronzo, ma nella gara di mercoledì sono riusciti a battere anche la coppia australiana e quella cinese: una cosa piuttosto notevole, considerando l’abituale dominio della Cina nei tuffi (e il fatto che gli australiani erano campioni in carica).

La coppia italiana ha totalizzato 308,13 punti, contro i 307,26 degli australiani Cassiel Rousseau e Maddison Keeney e i 305,70 di quella cinese, formata da Cheng Zilong e Li Yajie. Al quarto e penultimo tuffo, un triplo e mezzo in avanti (cioè un tuffo con tre rotazioni e mezzo in avanti), Pellacani e Santoro sono passati in testa. In generale nei tre tuffi liberi, quelli che ci si poteva scegliere da sé (i primi due invece erano uguali per tutti), l’Italia è stata eccellente. È la quarta medaglia d’oro per l’Italia nella storia dei Mondiali di tuffi.

Chiara Pellacani ha 22 anni ed è ormai considerata una delle migliori tuffatrici al mondo; qualche giorno fa aveva vinto la medaglia di bronzo nella gara individuale da un metro. Matteo Santoro ha 18 anni e agli Europei del 2021 era diventato il più giovane atleta italiano a vincere una medaglia europea nei tuffi, ad appena 14 anni (vinse sempre nel sincronizzato dai 3 metri, anche in quel caso con Pellacani).