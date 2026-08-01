Weekly Beasts

Questa settimana a Riccione una tartaruga marina della specie Caretta caretta è stata portata nel mare Adriatico. Era stata trovata impigliata in una rete a strascico al largo di Cesenatico e dopo le cure del Centro di recupero della Fondazione Cetacea è stata liberata all’alba di mercoledì, tra centinaia di persone che assistevano alla scena, come si vede in una delle fotografie di questa raccolta. Ci sono però anche fotografie che raccontano eventi meno lieti: animali in Francia e Spagna, in mezzo a boschi e case bruciate dagli incendi; due cani in Giappone, che fanno capolino dalla tenda di un rifugio per sfollati del terremoto. E c’è anche una cucciola di lemure dalla coda ad anelli che è stata rifiutata dalla madre, e che viene nutrita a mano ogni due ore dal personale dello zoo di Cali, in Colombia. Però alcune foto potrebbero proprio strapparvi un sorriso, come la prima della raccolta.