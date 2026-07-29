La Francia ha ordinato l’espulsione di Xenia Fedorova, una delle più note opinioniste filorusse sulla tv francese 

Il governo francese ha emesso un ordine d’espulsione contro la giornalista russa Xenia Fedorova, che è uno dei volti più riconoscibili della propaganda russa in Francia. Il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez ha confermato la notizia, che era stata data inizialmente dal giornale Libération.

Dal 2017 al 2023 Fedorova fu presidente e direttrice di RT France, la versione francese dell’emittente russa RT, per cui in passato aveva lavorato in Russia. RT è un organo di propaganda finanziato dal governo russo e le sue divisioni in Europa sono state chiuse per effetto delle sanzioni europee dopo l’invasione dell’Ucraina. Da allora Fedorova è ospite fissa delle trasmissioni televisive e delle testate vicine alla destra cattolica e conservatrice, in particolare quelle di proprietà dell’imprenditore Vincent Bolloré, tra cui CNews, il canale di riferimento dell’estrema destra. Bolloré è da tempo criticato per il suo crescente potere in campo culturale e mediatico.

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I portavoce del governo hanno chiarito che il provvedimento consiste in una revoca del permesso di soggiorno di Fedorova, che quindi non potrà più lavorare in Francia. Il documento in cui viene ordinata l’espulsione, visto da Libération, dice che «diffondendo le sue narrazioni, [Xenia Fedorova] funge da tramite per campagne di disinformazione orchestrate dalle autorità russe» e che l’obiettivo della giornalista sarebbe «destabilizzare l’ordine pubblico» nel paese. A maggio Le Monde aveva scoperto che nel 2024 Fedorova aveva ricevuto il rinnovo del permesso di soggiorno per 10 anni: il governo aveva sostenuto che fosse avvenuto per un automatismo.