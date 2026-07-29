C’è un accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale sanitario, che aumenta gli stipendi

È stato trovato un accordo per il rinnovo del contratto collettivo del personale del Servizio Sanitario Nazionale. L’accordo copre il triennio dal 2025 al 2027 e coinvolge quasi 600mila lavoratrici e lavoratori tra infermieri, tecnici amministrativi e personale sanitario non medico. Garantirà agli infermieri e alle infermiere, che sono circa 270mila, un aumento di stipendio in media di circa 240 euro lordi al mese e un pagamento una tantum di 2.300 euro per gli arretrati maturati dal 2025 fino al 31 ottobre del 2026. Per gli altri lavoratori l’aumento mensile lordo sarà di 209 più un pagamento di 1.226 euro, sempre per gli arretrati.

Tra le altre novità, il nuovo contratto ripristina l’indennità per i giorni di ferie non utilizzati. Il rinnovo del contratto era atteso: un aumento degli stipendi può aiutare a frenare il passaggio di molti lavoratori verso il settore privato, che in genere è in grado di offrire stipendi più alti. L’accordo è stato firmato tra i principali sindacati di settore e l’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.