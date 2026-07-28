Nella periferia nord di Milano è in corso un incendio in un punto di raccolta dei rifiuti gestito da A2A

A Novate Milanese, una città a nord di Milano, è in corso un incendio in un punto di raccolta e trattamento dei rifiuti gestito dalla società A2A. I vigili del fuoco hanno detto che l’incendio ha coinvolto «più della metà» della struttura e che sono riusciti a circoscriverlo, ovvero l’incendio non si sta espandendo. Una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata all’ospedale Niguarda. Al momento le cause dell’incendio non sono note e i vigili del fuoco sono al lavoro con 35 persone.

I vigili del fuoco hanno aggiunto che l’incendio ha coinvolto esclusivamente le rotoballe di carta, ovvero degli ammassi di carta pigiata, e che i rilievi fatti dai tecnici di Arpa, l’Agenzia regionale della Lombardia che si occupa della prevenzione e della protezione dell’ambiente, non hanno trovato presenza di sostanze inquinanti.