MSC ha licenziato Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX

Michele Brambilla è stato licenziato e non sarà più direttore del giornale Il Secolo XIX, il principale quotidiano della Liguria, che dirigeva dal 2024. Il licenziamento è avvenuto mesi dopo l’emergere di uno scontro tra Brambilla e due esponenti del governo regionale della Liguria, il presidente Marco Bucci e il suo portavoce Federico Casabella.

A marzo Brambilla aveva accusato Bucci e Casabella di aver fatto pressioni per diversi mesi su di lui e sull’editore affinché cambiassero la linea editoriale del giornale, avvicinandola al centrodestra (l’area politica di Bucci). Brambilla aveva detto di essersi sempre rifiutato. L’editore del Secolo XIX è la società Blue Media, di proprietà del grosso gruppo di spedizioni marittime MSC, con molti interessi a Genova.

Il cambio di direzione è stato annunciato dall’azienda: nel comunicato è scritto che Brambilla «lascia» la direzione per una «riorganizzazione aziendale» e che la direzione passerà ad interim al vicedirettore Andrea Castanini. Brambilla ha specificato che si è trattato di una decisione dell’azienda, e non sua.

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