Sono in corso grossi incendi nel Gargano e in Molise

Da domenica mattina un grosso incendio è in corso nel Gargano, in Puglia: partito dalla località di Pile Fraballe, una zona rurale e coperta da alberi del comune di Peschici, in provincia di Foggia, si sta espandendo a est, verso Vieste, alimentato dal vento. Mentre sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco, le persone che si trovavano sulla costa fra Peschici e Vieste stanno venendo evacuate dalla guardia costiera locale. È stata anche chiusa la strada provinciale 52 e il traffico è stato deviato sulla strada statale 89, più interna. All’altezza del comune di Cagnano Varano, dove l’incendio è arrivato, è stato chiuso anche un tratto della strada statale 693. A Peschici, la scuola elementare in via Montesanto è stata messa a disposizione per chiunque abbia bisogno di assistenza.

Sono in corso altri incendi anche in Molise, nella zona al confine con il Gargano. Nella provincia di Campobasso sono stati evacuati diversi campeggi e stabilimenti balneari e una residenza per anziani nel comune di Campomarino. Sono state chiuse la strada statale 16 e il tratto fra Termoli e Campomarino della ferrovia Pescara-Foggia. In entrambe le regioni diversi treni sono in ritardo o sono stati cancellati.

Domenica un altro incendio sulla via Laurentina, una delle principali strade che collegano il sud di Roma alla città, ha bloccato il traffico sul grande raccordo anulare, la tangenziale che circonda la città.