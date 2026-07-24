Secondo fonti di Ap e Reuters il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan, accusato di molestie sessuali, è stato rimosso dall’incarico

Secondo fonti diplomatiche di Associated Press e di Reuters, venerdì il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una sua collaboratrice, è stato rimosso dall’incarico. Ap scrive che la decisione è stata presa dalla gran parte degli Stati membri della Corte.

La Corte penale internazionale (ICC) è il principale tribunale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità e Khan è il suo procuratore capo dal 2021. Si trovava già in congedo volontario dal maggio del 2025 e a giugno era stato sospeso.

Lui ha sempre negato le accuse e sostenuto che facessero parte di una campagna di disinformazione contro di lui. In questi anni ha chiesto mandati di arresto per il presidente russo Vladimir Putin e per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. L’amministrazione di Donald Trump aveva sanzionato Khan e altri membri della Corte per il mandato d’arresto per Netanyahu.