Jürgen Klopp è il nuovo allenatore della nazionale tedesca maschile di calcio

Il 59enne Jürgen Klopp allenerà la Germania, una delle nazionali maschili di calcio più vincenti.

Klopp prende il posto del 38enne Julian Nagelsmann, che si era dimesso dopo la deludente eliminazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali, ai tiri di rigore contro il Paraguay. Klopp ha firmato un contratto con la federazione tedesca fino al 2030, cioè fino ai prossimi Mondiali.

Klopp è uno degli allenatori più bravi ed esperti al mondo. Tra le altre cose ha vinto due campionati tedeschi col Borussia Dortmund, e un campionato inglese e la Champions League con il Liverpool. Durante i Mondiali del 2026 Klopp ha lavorato per la televisione tedesca Magenta e tanti in Germania lo volevano come allenatore.