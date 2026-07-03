Julian Nagelsmann non è più l’allenatore della Germania maschile di calcio

La Federazione calcistica tedesca ha annunciato che Julian Nagelsmann non è più l’allenatore della nazionale maschile: si è dimesso. Nagelsmann, che ha 38 anni e prima di questi Mondiali era considerato uno dei migliori allenatori emergenti al mondo, allenava la Germania dal 2023. La notizia è arrivata poco dopo l’inattesa e sorprendente eliminazione della nazionale tedesca ai sedicesimi di finale, ai rigori contro il Paraguay. Prima dell’inizio del torneo la Germania era considerata fra le principali favorite per la vittoria finale.

Dopo l’eliminazione della nazionale, in Germania si era sviluppato un estesissimo dibattito sulla squadra e sulle sue prestazioni. Diversi giornali avevano messo in discussione le scelte tattiche e di gestione del gruppo di Nagelsmann – che fino al 2023 allenava il Bayern Monaco – in alcuni casi chiedendone esplicitamente le dimissioni.

Ora il favorito a prenderne il posto sembra Jürgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, oggi responsabile dello sviluppo sportivo delle squadre di calcio del gruppo Red Bull. Nello stesso comunicato della federazione tedesca su Nagelsmann, si legge: «Per quanto riguarda la sostituzione del commissario tecnico, i vertici della DFB [la federazione nazionale tedesca, ndr] avvieranno ora un confronto con Jürgen Klopp, che ha già espresso la sua disponibilità di massima ad assumere l’incarico».

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