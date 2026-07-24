Celebripost

Questa settimana a New York è stata presentata la nuova stagione della serie televisiva Cape Fear, alla presenza dei protagonisti Javier Bardem e Amy Adams. Jason Momoa si è visto al nuovo torneo mondiale di rugby, mentre chi avesse già nostalgia della finale dei Mondiali troverà di seguito ancora qualche foto notevole: dall’halftime show, con Ronaldinho, Ronaldo e Madonna; ai festeggiamenti, con Lamine Yamal che bacia il fratello minore; fino agli spalti, con l’attrice Anya Taylor-Joy. Poi la presidente della BCE Christine Lagarde che presenta le potenziali nuove banconote degli euro, un ministro inglese che viene e uno che va, e il pilota Kimi Antonelli che bacia la sua Mercedes.