In Francia circa 20mila persone sono state evacuate per un incendio vicino a Bordeaux

Circa 20mila persone sono state evacuate per via di un grosso incendio cominciato mercoledì vicino a Bordeaux, nel sudovest della Francia. L’incendio si è sviluppato dentro una pineta a Le Porge, una città sull’oceano Atlantico a ovest di Bordeaux, e si è poi spostato verso il bacino di Arcachon, più a sud. Non si sa ancora cosa l’abbia causato: finora comunque sono bruciati circa 30 chilometri quadrati di terreno. Sul posto stanno intervenendo 700 pompieri.

Tra le persone evacuate ci sono molti turisti, dal momento che è un’area di villeggiatura frequentata, poco più a nord delle note dune di sabbia di Pilat. Una parte delle persone evacuate è stata ospitata in alcune sale comunali di Le Porge. Secondo Météo-France, il servizio meteorologico nazionale francese, nel pomeriggio di giovedì le temperature aumenteranno, con il rischio di rendere più complessa la gestione dell’incendio.

Da inizio luglio ci sono stati altri grandi incendi boschivi nel sud della Francia, favoriti dal caldo molto elevato di giugno, che unito al vento e alla siccità prolungata ha reso le zone boschive particolarmente a rischio.