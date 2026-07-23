Durante l’ondata di calore di fine giugno in Francia ci sono state quasi 6mila morti in eccesso: il dato più alto dal 2003

Santé publique France, l’agenzia nazionale francese per la sanità pubblica, ha detto che durante l’ondata di calore di fine giugno in Francia ci sono state 5.764 morti in eccesso rispetto alla media del periodo. È un livello che non si registrava dall’ondata di calore del 2003, che fu più lunga di quella di quest’anno e causò circa 15mila morti in eccesso.

L’agenzia ha detto che i dati non prendono in considerazione le cause delle morti: tuttavia il numero dei morti è stato maggiore rispetto alla media del periodo nelle regioni in cui le temperature sono state più alte. Inoltre più della metà delle morti in eccesso è avvenuta tra il 25 e il 27 giugno, molto vicino ai giorni più caldi che sono stati tra il 23 e il 25 giugno.

La mortalità in eccesso è stata registrata in tutti i gruppi di età e quello più colpito comprende le persone con più di 75 anni, che rappresentano circa due terzi delle morti in eccesso totali (3.719). Le persone anziane sono tra le più vulnerabili ai colpi di calore e più in generale ai rischi legati a temperature molto elevate.

Durante l’ondata di calore, che si è verificata tra il 17 giugno e il 2 luglio, molte città francesi tra cui Parigi e Bordeaux hanno registrato temperature superiori ai 40 gradi. Altri studi hanno detto che tra il 22 e il 28 di giugno la grande ondata di calore che ha coinvolto buona parte dell’Europa occidentale è coincisa con oltre 10mila morti in eccesso rispetto alla media del periodo.