In Turchia l’ex leader del principale partito di opposizione, rimosso da un tribunale, fonderà un partito nuovo
Il politico turco Özgür Özel, ex capo del principale partito di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano (CHP, di centrosinistra), ha detto di averlo lasciato per fondare un partito nuovo. A maggio era stato rimosso dalla leadership del partito da un tribunale che aveva rilevato irregolarità nella sua elezione a segretario. La sentenza era considerata dal CHP l’ennesima causa pretestuosa intentata dal governo autoritario del presidente Recep Tayyip Erdogan per ostacolare l’opposizione in vista delle elezioni presidenziali, previste per il 2028.
Özel è il più importante esponente dell’opposizione ancora in libertà: da vari anni Erdogan ha ristretto gli spazi democratici nel paese e vari avversari politici sono stati arrestati. La decisione di fondare un nuovo partito, di cui al momento non è stato annunciato il nome, era attesa, ed è possibile che molti parlamentari che ora fanno parte del CHP vi si uniscano.
In parlamento Özel ha detto che la sua decisione è legata alla volontà di fare un nuovo tipo di opposizione a Erdogan. La sentenza che aveva imposto la sua rimozione aveva deciso anche il reintegro del vecchio leader Kemal Kilicdaroglu, che era stato sconfitto alle presidenziali del 2023 da Erdogan e da tempo non aveva ruoli politici rilevanti.