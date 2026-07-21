L’azienda Novo Nordisk, che produce l’Ozempic, ha fatto causa alla concorrente Eli Lilly per pubblicità ingannevole

La multinazionale danese Novo Nordisk, che produce l’Ozempic e il Wegovy – due farmaci utilizzati per contrastare il diabete e l’obesità (cambiano i dosaggi) – ha fatto causa all’azienda farmaceutica statunitense Eli Lilly accusandola di aver promosso negli Stati Uniti i suoi farmaci contro obesità e diabete, Zepbound e Mounjaro, con pubblicità ingannevoli.

Secondo Novo Nordisk, Eli Lilly avrebbe promosso i propri medicinali sostenendo che garantiscano una perdita di peso maggiore rispetto a Wegovy e Ozempic, ma attraverso un confronto scorretto. L’accusa è che Eli Lilly abbia messo a confronto le dosi più alte approvate dei suoi farmaci con dosi più basse dei prodotti di Novo Nordisk, senza considerare le versioni più recenti dei farmaci dell’azienda danese, che prevedono dosaggi più elevati e possono portare a una maggiore perdita di peso.

Le due aziende sono in competizione nel mercato dei farmaci dimagranti, che entro il 2030 potrebbe superare i 100 miliardi di dollari. Novo Nordisk ha chiesto al tribunale federale del New Jersey di obbligare Eli Lilly a ritirare gli annunci e a realizzare una campagna correttiva, sostenendo che le pubblicità abbiano attribuito al farmaco rivale un vantaggio che, secondo Novo Nordisk, non sarebbe dimostrato.

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