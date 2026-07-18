Due soldati statunitensi sono morti in un attacco iraniano in Giordania

Due soldati statunitensi sono morti in un attacco iraniano di missili e droni avvenuto venerdì in Giordania. Un altro è stato dichiarato disperso. Lo ha scritto in un post su X il comando delle forze armate statunitensi in Medio Oriente (CENTCOM). Altri quattro soldati sono stati portati in alcuni ospedali giordani e successivamente dimessi. Il comando ha detto di non aver pubblicato i nomi dei soldati morti per rispetto verso le famiglie e che non li diffonderà prima che siano passate 24 ore dalla notifica ai loro familiari più stretti. Per ora non sono stati diffusi altri dettagli sulle circostanze della morte dei due soldati.

Gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente sono ricominciati ormai una settimana fa e negli ultimi giorni sono tornati a un’intensità paragonabile a quella precedente al cessate il fuoco, teoricamente in vigore da aprile. Gli Stati Uniti stanno colpendo obiettivi militari e civili sulla costa sud orientale dell’Iran e vicino allo stretto di Hormuz, per impedire al regime iraniano di controllare l’area. L’Iran sta rispondendo con altri attacchi contro basi militari usate dagli Stati Uniti nei paesi del Golfo e contro infrastrutture civili.

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