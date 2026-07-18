Più di 400 persone in Norvegia sono state evacuate per un grosso incendio

Nella città norvegese di Drammen, circa quaranta chilometri a ovest di Oslo, è in corso un grosso incendio che ha distrutto oltre cento case: il dipartimento del governo che si occupa di sicurezza ed emergenze lo ha definito «il più grande incendio registrato nella storia recente della Norvegia».

Il sindaco Kjell Arne Hermansen ha detto che più di 400 persone sono state evacuate in un centro messo a disposizione dal comune, in hotel oppure si sono trasferite da parenti e amici. L’incendio ora è sotto controllo nella zona abitata, mentre nella foresta circostante sta ancora bruciando. I vigili del fuoco stanno cercando di spegnerlo con squadre a terra aiutate da tre elicotteri.

Non si sa come sia divampato, ma si pensa che si sia propagato in fretta a causa della siccità che in questo periodo ha interessato la zona di Drammen.