Apple ha superato Nvidia ed è di nuovo l’azienda di maggior valore al mondo

Venerdì Apple è tornata a essere l’azienda con il più alto valore in borsa al mondo, superando l’azienda produttrice di chip Nvidia. Il valore in borsa è la cosiddetta capitalizzazione di mercato, ossia la somma del valore di tutte le sue azioni in circolazione: quella di Apple è vicina ai 5mila miliardi di dollari, poco più di quella della società di microchip, che nell’ottobre del 2025 era stata la prima a superare questa soglia.

Apple è stata a lungo l’azienda di maggior valore in borsa al mondo, ma dall’aprile dell’anno scorso non ricopriva quella posizione, penalizzata dai dubbi del mercato sulla sua strategia nel settore dell’intelligenza artificiale: gli investitori temevano infatti che l’azienda stesse investendo meno dei concorrenti nello sviluppo di nuove tecnologie basate sull’IA.

Il superamento di Nvidia è dovuto in parte all’entusiasmo per Siri AI, una versione del suo famoso assistente virtuale potenziata e progettata per funzionare con sistemi di intelligenza artificiale, presentata a giugno ma non ancora disponibile nell’Unione Europea per via di una diatriba tra Apple e la Commissione europea.

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