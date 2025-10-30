Nvidia è diventata la prima azienda al mondo a valere più di 5mila miliardi di dollari

Mercoledì il valore di borsa della società di microchip statunitense Nvidia ha raggiunto i 5mila miliardi di dollari: è la prima società al mondo a raggiungere questo livello. Il valore in borsa è la cosiddetta capitalizzazione di mercato, ossia la somma del valore di tutte le sue azioni in circolazione. Nvidia sta crescendo molto rapidamente: aveva raggiunto il valore di mille miliardi di dollari nel giugno del 2023 e a luglio scorso era diventata la prima società al mondo a raggiungere una valutazione di 4mila miliardi di dollari. Le aziende che più si avvicinano a Nvidia per valore di borsa sono Apple e Microsoft: entrambe hanno un valore di circa 4mila miliardi di dollari.

Questa crescita è dovuta al fatto che Nvidia sia la principale produttrice di microchip usati per i sistemi di intelligenza artificiale, il che le ha permesso negli ultimi anni di ottenere molti ricchi contratti da altre società informatiche. Per esempio, la sua capitalizzazione è aumentata di 12 volte da quando nel novembre del 2022 è stato lanciato ChatGPT, il più famoso chatbot al mondo, sviluppato da OpenAI. L’enorme valutazione è legata anche alla previsione che Nvidia possa espandersi ulteriormente nel mercato cinese, dove la domanda di chip è molto forte. Tuttavia, sia il presidente statunitense Donald Trump sia il predecessore Joe Biden hanno cercato di limitare le esportazioni di chip di Nvidia in Cina nell’ambito della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina