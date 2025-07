Nvidia è diventata la prima azienda al mondo a valere più di 4mila miliardi di dollari

Mercoledì il valore di borsa dell’azienda informatica statunitense Nvidia ha superato i 4mila miliardi di dollari, superando il precedente record di 3.900 miliardi di dollari, fissato da Apple a dicembre del 2024, e diventando quindi di nuovo la società con il più alto valore in borsa al mondo. Il valore in borsa è la cosiddetta capitalizzazione di mercato, ossia la somma del valore di tutte le sue azioni in circolazione. Nvidia era diventata per la prima volta la società con il più alto valore in borsa al mondo a giugno del 2024, quando aveva raggiunto i 3,3mila miliardi di dollari e aveva sorpassato Microsoft. Da allora si è contesa questo primato con Apple.

Nvidia detiene il 90 per cento circa del mercato dei microchip usati per l’intelligenza artificiale. Fino a poco più di due anni fa aveva un valore di 500 miliardi di dollari, ma recentemente è cresciuta in modo molto rapido ed eccezionale soprattutto grazie alla scelta strategica di ampliare le sue attività in questo settore: inizialmente Nvidia era infatti nota soprattutto per la produzione di schede grafiche, cioè le schede elettroniche che elaborano i segnali video nei personal computer, mentre negli ultimi anni ha investito nella produzione di processori molto potenti e adatti allo sviluppo di alcuni dei software più conosciuti, come ChatGPT di OpenAI.