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L’uomo accusato di aver provocato l’esplosione di una palazzina a Torino è stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere

Giovanni Zippo (a sinistra) con il suo avvocato Basilio Foti, 10 marzo 2026 (ANSA/ALESSANDRO DI MARCO)
Giovanni Zippo (a sinistra) con il suo avvocato Basilio Foti, 10 marzo 2026 (ANSA/ALESSANDRO DI MARCO)

Giovanni Zippo, l’ex guardia giurata accusata di aver appiccato l’incendio che nel giugno del 2025 provocò l’esplosione di una palazzina in via Nizza, a Torino, è stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo l’accusa Zippo avrebbe dato fuoco all’appartamento in cui viveva la sua ex fidanzata usando della benzina, provocando così l’esplosione della palazzina. Nell’incendio che ne seguì morì un uomo di 33 anni, Jacopo Peretti, e altre cinque persone furono ferite.

Tag: incendio-torino-Via Nizza

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