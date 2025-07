Secondo la polizia, l’esplosione nella palazzina di Torino di pochi giorni fa era dolosa: il presunto responsabile è stato fermato

Secondo le indagini della polizia di Torino, l’esplosione avvenuta nella notte tra domenica e lunedì in una palazzina nel quartiere del Lingotto è stata dolosa. Il presunto responsabile è stato fermato con le accuse di crollo doloso e omicidio volontario: è una guardia giurata di 40 anni che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al quinto piano, probabilmente per fare un torto alla ex fidanzata. Nell’incendio provocato dall’esplosione un uomo di 35 anni è morto e altre cinque persone sono state ferite.