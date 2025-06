Nella notte tra domenica e lunedì c’è stata un’esplosione nella mansarda di una palazzina in via Nizza 389 a Torino, nel quartiere del Lingotto: sono state ferite cinque persone, una delle quali ha riportato ustioni gravi. Una persona risultava inizialmente dispersa, ma poi è stato accertato che non si trovava nell’edificio al momento dello scoppio. Le cause dell’esplosione non si conoscono ancora.