La procura di Berlino ha accusato un uomo di aver drogato e stuprato 14 donne

La procura di Berlino, in Germania, ha accusato un uomo di 68 anni di aver stuprato 14 donne dopo averle drogate con sonniferi e alcol, e di aver filmato gli stupri. L’uomo si trova in custodia cautelare da marzo ed è accusato di aver commesso 22 stupri aggravati su 14 donne. Le donne sentite dalla procura hanno detto che non sapevano di essere state stuprate, e l’hanno scoperto soltanto quando sono stati mostrati loro i video.

Le autorità di Berlino hanno scoperto il caso grazie a una segnalazione della polizia di Verden, una città vicino a Brema, che aveva avviato un procedimento con accuse simili contro un altro uomo all’inizio del 2025. Quest’uomo – morto nel frattempo, quindi l’inchiesta su di lui si è conclusa – aveva avuto contatti online con il 68enne, e la procura di Berlino aveva quindi aperto un’indagine.

La casa del 68enne era stata perquisita a marzo del 2025, ma solo a febbraio di quest’anno l’analisi su alcuni hard disk sequestrati ha permesso di trovare i video degli stupri.

Le indagini hanno coinvolto ulteriori 44 donne: 10 non sono ancora state identificate, in 30 casi le indagini sono ancora in corso, e in tre casi non sono state trovate prove sufficienti per accusare l’uomo. Un caso, infine, è stato archiviato per prescrizione.

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