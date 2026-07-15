Gli Stati Uniti hanno bloccato di nuovo lo stretto di Hormuz

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Martedì pomeriggio (quando era sera in Italia) gli Stati Uniti hanno annunciato l’entrata in vigore di un nuovo blocco di tutte le navi che si trovano nello stretto di Hormuz e che sono dirette o in partenza da porti iraniani: come quello che era in vigore tra aprile e giugno, anche questo blocco punta a impedire il passaggio delle navi che commerciano con l’Iran.

Nei giorni scorsi l’Iran aveva detto a sua volta di aver chiuso la navigazione nello stretto, da cui fino a febbraio passava un quinto di tutto il petrolio e il gas naturale commerciati nel mondo. Ora il traffico nello stretto di Hormuz è quasi del tutto fermo: continuano a transitare alcune navi iraniane, che però a questo punto non dovrebbero poter proseguire la navigazione visto il nuovo blocco statunitense.

Quasi contemporaneamente all’entrata in vigore del blocco, il comando delle forze armate statunitensi in Medio Oriente (CENTCOM) ha avviato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani: ha poi detto che sono state colpite decine di obiettivi militari nello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. È stato il quarto giorno consecutivo di attacchi, ripresi nella notte tra sabato e domenica dopo che l’Iran aveva attaccato una nave commerciale che stava cercando di attraversare lo stretto senza il suo permesso.

L’Iran ha a sua volta detto di aver lanciato missili balistici e droni contro la base di Azraq in Giordania, utilizzata dalle forze statunitensi. L’esercito giordano ha detto di aver intercettato quattro missili entrati nel proprio spazio aereo, ma non ha confermato che la base è stata colpita.

I Guardiani della rivoluzione, la forza armata più potente dell’Iran, hanno anche detto di aver attaccato alcune strutture che ospitano la Quinta flotta della Marina in Bahrein. Al momento non ci sono conferme di danni.

Oltre al blocco dello stretto di Hormuz, il presidente statunitense Donald Trump aveva inizialmente detto che avrebbe imposto un pedaggio sulle navi. Ha però cambiato idea martedì, e ha detto che il pedaggio verrà sostituito da «accordi commerciali e sugli investimenti che i vari stati del Golfo faranno negli Stati Uniti».

Sempre lunedì, in un’intervista con Fox News, Trump ha minacciato di espandere gli attacchi contro l’Iran colpendo gli impianti energetici e le infrastrutture del paese. «Distruggeremo tutte le loro centrali elettriche. Stiamo per eliminare tutti i loro ponti a meno che non vengano al tavolo e negozino», ha detto. Sono minacce che ricordano quelle già fatte a marzo: in quel caso Trump aveva detto tra le altre cose che avrebbe riportato l’Iran «all’età della pietra» e che avrebbe distrutto gli impianti di desalinizzazione, che servono per ottenere l’acqua potabile, tutti possibili crimini di guerra.