Lo stato di New York vieterà la costruzione di data center per un anno

La governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha detto che martedì firmerà un ordine esecutivo che vieterà per un anno la costruzione di nuovi data center con una potenza superiore a 50 megawatt, grandi strutture che ospitano server e impianti necessari ad archiviare, elaborare e far circolare dati per servizi cloud, app, siti e sistemi di intelligenza artificiale.

Negli Stati Uniti c’è da tempo preoccupazione per la rapida espansione dei data center legata all’intelligenza artificiale, dato che consumano grandi quantità di energia elettrica, in alcuni casi facendo aumentare le bollette per i residenti, sono rumorosi e hanno bisogno di molta acqua.

Durante l’anno di sospensione lo stato di New York elaborerà un insieme di regole per tutelare la città e l’ambiente ed evitare che tutte le risorse energetiche locali vengano sfruttate per i data center. Uno degli obiettivi è anche rafforzare il potere negoziale delle amministrazioni locali nei confronti delle aziende che vogliono costruire i data center. In cambio delle autorizzazioni, i governi locali potranno chiedere investimenti nelle infrastrutture del territorio.

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