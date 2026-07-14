La notizia di apertura sui principali quotidiani è l’annuncio di Trump di voler bloccare di nuovo lo stretto di Hormuz, con l’applicazione di un pedaggio per le navi che vi transitano. Un’altra notizia che trova molto spazio riguarda la legge elettorale: lunedì Fratelli d’Italia ha depositato un emendamento insieme a Noi Moderati e all’Udc, senza il sostegno degli altri due partiti che formano la maggioranza di governo. Repubblica mette in apertura la nuova coalizione formata da otto paesi europei, tra cui l’Italia, per creare uno “scudo” contro i missili balistici. I giornali ritornano anche sul caso dell’attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e sulla nuova ondata di calore.