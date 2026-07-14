La giornalista E. Jean Carroll ha ricevuto oltre 5 milioni di dollari da Donald Trump come risarcimento per gli abusi sessuali subiti

La giornalista statunitense E. Jean Carroll ha ricevuto gli oltre 5,6 milioni di dollari che le spettavano per la causa civile vinta nel 2023 contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, giudicato responsabile di aver abusato sessualmente di lei tra il 1995 e il 1996 e condannato a versarle questa somma come risarcimento. Lo mostrano i documenti del tribunale federale di New York che ha seguito il caso, e lo ha confermato anche l’avvocata di Carroll, Roberta Kaplan.

Trump ha sempre negato ogni accusa e spesso ha sostenuto che Carroll si fosse inventata tutto per ottenere visibilità. I soldi erano stati accantonati dal tribunale in un fondo e sbloccati lo scorso 9 luglio, dopo che la Corte Suprema si era rifiutata di prendere in considerazione un ricorso di Trump sulla sentenza d’appello del dicembre del 2024: sono in totale 5.625.005,48 dollari, quasi 5 milioni di euro.

Sempre nel 2024, in una causa separata, Trump era stato condannato a pagare 83,3 milioni di dollari (circa 73 milioni di euro di oggi) a Carroll per averla diffamata in diverse occasioni, sia sui social che durante i suoi comizi. Anche questa condanna è stata confermata in appello, e anche in questo caso Trump sta facendo ricorso alla Corte Suprema.