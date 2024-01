Donald Trump è stato condannato a pagare 83,3 milioni di dollari alla giornalista E. Jean Carroll per averla diffamata

Un tribunale federale degli Stati Uniti ha stabilito che l’ex presidente Donald Trump dovrà pagare un risarcimento danni di 83,3 milioni di dollari (quasi 77 milioni di euro) alla giornalista E. Jean Carroll, che lo aveva accusato di aver gravemente danneggiato la sua reputazione negando di averla aggredita sessualmente. Carroll aveva chiesto un risarcimento di 10 milioni di dollari: la sentenza gliene ha quindi riconosciuto uno molto maggiore.

Carroll aveva già vinto lo scorso anno una causa civile per abuso sessuale contro Trump, e lo aveva poi denunciato per varie affermazioni che l’ex presidente aveva fatto nel 2019, quando era emerso il caso: era stata la stessa Carroll a renderlo pubblico, con un articolo sul New York Magazine in cui raccontava di essere stata stuprata da Trump 23 anni prima. Trump aveva definito la sua accusa «totalmente falsa», ma dopo la vittoria di Carroll nell’altro processo si erano creati i presupposti per un danno d’immagine, e quindi anche per un risarcimento.