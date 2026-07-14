79 persone sono state arrestate in una grossa operazione contro la ’ndrangheta a Reggio Calabria

Polizia e carabinieri hanno arrestato 79 persone (di cui sei messe ai domiciliari) accusate di associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione di armi e rapina e sospettate di fare parte delle cosche De Stefano, Tegano e Condello della ’ndrangheta di Reggio Calabria. L’inchiesta si concentra sugli interessi economici delle cosche, che si finanziavano con il traffico di stupefacenti e le estorsioni a commercianti e imprenditori locali.