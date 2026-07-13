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  • Lunedì 13 luglio 2026

Le prime pagine di oggi

La seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner a Wimbledon e i nuovi attacchi attorno allo stretto di Hormuz

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Le notizie a cui oggi i quotidiani danno maggiore rilevanza nelle loro prime pagine sono i nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran attorno allo stretto di Hormuz e la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Si parla anche dei nuovi sviluppi nel caso dell’attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, di ondate di calore e della situazione dei coloni israeliani in Cisgiordania.

Tag: giornali-prime pagine-quotidiani-rassegna stampa

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