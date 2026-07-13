Le notizie a cui oggi i quotidiani danno maggiore rilevanza nelle loro prime pagine sono i nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran attorno allo stretto di Hormuz e la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Si parla anche dei nuovi sviluppi nel caso dell’attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, di ondate di calore e della situazione dei coloni israeliani in Cisgiordania.