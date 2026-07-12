Il Gruppo Gedi ha comunicato che il giornalista Stefano Cappellini sarà il direttore responsabile ad interim di Repubblica. Sostituirà quindi Mario Orfeo, che era diventato direttore a ottobre del 2024 e si era dimesso lo scorso 9 luglio. Il Gruppo Gedi ha detto che Cappellini ricoprirà questo ruolo «fino al completamento definitivo del processo di nomina del direttore responsabile». Cappellini ha 51 anni, lavora nella redazione di Repubblica dal 2016 e nel 2024 ne era diventato vicedirettore. Prima era stato direttore del Riformista e caporedattore del Messaggero.