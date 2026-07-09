Mario Orfeo si è dimesso dalla direzione di Repubblica

Mario Orfeo si è dimesso dal ruolo di direttore di Repubblica, che aveva assunto il 7 ottobre del 2024 in sostituzione di Maurizio Molinari. Dal 9 settembre Orfeo diventerà direttore editoriale di QN media, il gruppo di proprietà dell’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio di cui fanno parte le testate Il Resto del Carlino (che ha sede a Bologna), La Nazione (di Firenze) e Il Giorno (di Milano). Non si sa ancora chi sostituirà Orfeo alla direzione di Repubblica.

Alcuni giornali hanno pubblicato indiscrezioni secondo cui le dimissioni di Orfeo sarebbero legate ad alcune incomprensioni con il nuovo editore di Repubblica, Theodore Kyriakou, proprietario del gruppo Antenna che a marzo ha acquistato GEDI, il gruppo editoriale che comprende tra le altre cose Repubblica. L’operazione era stata molto contestata da parte dei giornalisti.

Orfeo ha 60 anni e ha una lunga esperienza come direttore di importanti testate giornalistiche. Tra il 2017 e il 2018 era stato direttore generale della Rai, dopo aver diretto il Mattino, il TG2, il Messaggero e il TG1. Nel 2020 venne scelto per la direzione del TG3 e divenne la prima persona ad aver diretto tutti e tre i principali telegiornali della Rai. Orfeo ha anche un rapporto di lunga data con Repubblica, avendo fatto parte della redazione del quotidiano dal 1990 al 2002: inizialmente lavorò nella redazione di Napoli, la sua città d’origine, per poi occuparsi di sport e successivamente di politica italiana, fino a diventare caporedattore centrale.

Come direttore editoriale Orfeo collaborerà direttamente con l’editore Leonardo Maria Del Vecchio. La direttrice responsabile, che decide la linea editoriale dei quotidiani e lavora più a stretto contatto con i giornalisti, rimarrà Agnese Pini.

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