Nel Regno Unito c’è stato un nuovo arresto per l’omicidio di Ann Widdecombe, portavoce di Reform UK

Nella notte tra sabato e domenica nel South Yorkshire, in Inghilterra, è stato arrestato un uomo sospettato di aver ucciso Ann Widdecombe, ex parlamentare e portavoce del partito di estrema destra Reform UK trovata morta giovedì. Dell’uomo si sa solo che ha 28 anni e che è bianco e di nazionalità britannica. È il secondo arresto che viene fatto per l’omicidio di Widdecombe: venerdì era stato arrestato un uomo di 26 anni, che era poi stato liberato il giorno dopo e che non è più coinvolto nelle indagini.

Widdecombe aveva 78 anni ed era nota soprattutto per le sue posizioni conservatrici e a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, durante Brexit. Era stata trovata morta giovedì nella sua casa nella cittadina di Haytor, nel Devon, nel sud-ovest del Regno Unito. Il South Yorkshire, dove è avvenuto il secondo arresto, si trova a più di quattro ore di macchina a nord di Devon. Sabato la polizia aveva detto che non c’erano elementi che facessero pensare a un omicidio con un movente politico o a un atto di terrorismo, e che non c’erano altri sospettati.