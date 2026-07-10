Nel Regno Unito un uomo è stato arrestato in relazione alle indagini sulla morte di Ann Widdecombe, portavoce di Reform UK

Nel Regno Unito è stato arrestato un uomo di 26 anni in relazione alle indagini sulla morte di Ann Widdecombe, un’ex parlamentare e portavoce del partito di estrema destra Reform UK, nota per le sue posizioni conservatrici e a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, durante Brexit.

Giovedì mattina Widdecombe era stata trovata morta in casa sua nella cittadina di Haytor, nel Devon, nel sud-ovest del Regno Unito. La polizia ha detto che sul corpo aveva «gravi ferite» e che sta trattando la sua morte come un caso di omicidio: ha anche detto che per ora non ci sono elementi che facciano pensare che ci sia un possibile movente politico, e ha escluso che si possa trattare di un atto di terrorismo.

Widdecombe aveva 78 anni; dagli anni Ottanta era stata diverse volte parlamentare con il Partito Conservatore. Nel 2019 era diventata membro del Partito Brexit, fondato dal politico populista di estrema destra Nigel Farage, che poi è diventato Reform UK. Negli anni Novanta Widdecombe era anche stata viceministra nel secondo governo conservatore di John Major, e dal 2019 al 2020 parlamentare europea.